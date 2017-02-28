28.02.2017 11:33:55

Kırım Tatarları, Yarımadadan taşınmak istemiyor

Rusya Milliyetler Federal Ajansının Başkanı Igor Barinov, anketlerin Kırım Tatarlarının, Ukrayna'ya taşınmak istemediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

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Rusya Milliyetler Federal Ajansının Başkanı Igor Barinov, anketlerin Kırım Tatarlarının, Ukrayna'ya taşınmak istemediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.Rusya Milliyetler Federal Ajansı Başkanı Igor Barinov, Kırım Tatar nüfusunun temsilcileri arasında gerçekleştirilen sosyolojik araştırmanın resmi sonuçlarını açıkladı. Igor Barinov, yapılan anketler ve sosyolojik araştırmaların Kırım Tatarlarının, Kırım yarımadasını terk etme niyeti olmadığını özellikle de Ukrayna'ya taşınmak istediğini ortaya koyduğunu dile getirdi. Barinov, Kırım topraklarında etnik sorunların olduğunu, ama genelde durumun iyiliğe gittiğini açıkladı.Anketlere katılanların yüzde 2'si "Başka bir ülkeye, Ukrayna'ya veya Rusya'nın başka bir bölgesine taşınmak ister misiniz?" evet yanıtını verdi. Yüzde 10'luk bir kesim ise Kırım'da yaşamaya ancak yerini değiştirmeye hazır olduğunu dile getirdi. Kırım Tatarlarının büyük bir kısmı ise hiç bir yere taşınmak kesinlikle istemediğini savunurken, hiçbir katılımcılının da Ukrayna'ya taşınmak istemediğini dile getirdi.