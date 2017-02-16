16.02.2017 17:35:06

Kırım'da Kerç feribotunun seferi iptal edildi, bin 200 kamyon bekliyor

Kırım'da kötü hava koşulları nedeniyle Kerç feribotunun seferi iptal edilirken, bin 200 kamyon sürücüsü seferlerin başlamasını bekliyor.

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Kırım'da kötü hava koşulları nedeniyle Kerç feribotunun seferi iptal edilirken, bin 200 kamyon sürücüsü seferlerin başlamasını bekliyor.Kuvvetli rüzgar ve buz sürüklenmesi nedeniyle Kırım Limanı'nda "Kerç" feribotunun seferleri askıya alındı. Feribotun seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Kafkasya Limanı feribot iskelesi tarafında 878 kamyon ve 25 araç beklerken, Kırım Limanı tarafında ise 276 kamyon ve 5 araç bekliyor. Kamyonların geçişi için bekleme süresi Kırım tarafında 36 saat, Krasnodar tarafında ise yaklaşık 91 saat olacak.Denizcilik Müdürlüğü yetkilisi, "Kırım'da buz kırılması sebebiyle çalışmayan Kerç'teki feribotun açılmasını bekleyen yaklaşık bin 200 kamyon var" dedi.Feribot operatörü ise, hava düzelene kadar seyahatlere ara verilmesi gerektiğini vurguladı.