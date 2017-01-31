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Kırıkkale OSB enerjisini güneşten elde edecek
31.01.2017 17:56:45

Kırıkkale OSB enerjisini güneşten elde edecek

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle enerjisini güneşten elde edecek. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren yapılan çalışmalar ile OSB'ye 600 adet fotovoltaik güneş paneli yerleştirildi. Sistem sayesinde bölgedeki fabrikaların yıllık enerjilerinin 203 bin 40 Kilowaat/saatlik bölümü bu panellerden elde edilecek. Bin 961 metre alan üzerine kurulan sistemim maliyeti 592 Bin 280 lira olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Ahiler Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle enerjisini güneşten elde edecek. Bu kapsamda 2015 yılından itibaren yapılan çalışmalar ile OSB'ye 600 adet fotovoltaik güneş paneli yerleştirildi. Sistem sayesinde bölgedeki fabrikaların yıllık enerjilerinin 203 bin 40 Kilowaat/saatlik bölümü bu panellerden elde edilecek. Bin 961 metre alan üzerine kurulan sistemim maliyeti 592 Bin 280 lira olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz Kırıkkale'de enerji giderlerinin çok yüksek olduğunu ve ülkenin menfaati için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Enerji üretimi için hatırı sayılır tesislerin olduğunu ve bu tesislerin yatırımlarını devam ettiğini belirten Haktankaçmaz, AHİKA ve üniversitenin de bu projelere destek verdiğini bildirdi. Kırıkkale'ye örnek olması gereken projenin, kent genelinde ki diğer firmalara da örnek olması gerektiğini belirten Haktankaçmaz, gayretin olduğu yerde başarının geleceğini ifade etti.

Kırıkkale ve Keskin Organize Sanayi'nin bazı problemleri olduğunu ve bu altyapı problemlerinin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Haktankaçmaz, Keskin OSB'de elektrik sıkıntısının olduğunu ve kısa zamanda bu sorunun çözüldüğünü kaydetti. Kırıkkale OSB'de de doğalgazın olmadığını ve bu konuda Maliye Bakanlığı'ndan gelecek olan kaynağın yüzde 80'inin bu projeye aktarılacağını belirten Haktankaçmaz, doğalgaz sorunun çözülmesinin firmalara da katkı sağlayacağını belirtti.

"600 adet güneş paneli yerleştirildi"

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Güneş Enerji Santralinin açılışı gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda katılımcı eşlik etti. Kurulan panelin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını ifade edilirken, saatte 150 kilowatt elektrik üreten 600 adet güneş enerji panelinin yıllık 203 bin kilowatt/saat elektrik üreteceği ve 592 Bin 280 TL yapıldığı açıklandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin enerji üretiminde kendilerine önemli katkılar sağlayacağın ifade eden OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Aydın'da, enerji sistemlerinin olumlu kullanılmasının amaçlandığını belirtti. Bu projenin tüm firmalara örnek olması gerektiğine dikkat çeken Aydın, gelişmiş ülkelerin birçoğunun bu sistemi kullandığını ve bu konuda önemli çalışmalar yaptığını hatırlattı. Aydın, enerji altyapısının güçlendirilmesi için Bin 961 metre alan üzerine kurulan ve 150 kilowatt/saat güce sahip 600 adet panelin yıllık 203 Bin 40 kilowatt/saat enerji üreteceğini ifade etti.

"Hedef doğalgaz'ın gelmesi"

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan firmaların altyapı ve hizmetleri için kullanılacak elektriğin 'Güneş Enerjisi Santrali' ile sağlanacağını belirten Aydın, en kısa zamanda Organize Sanayi Bölgesi'ne doğalgazın geleceğini ve firmaların doğalgaz kullanacağı müjdesini verdi. Yenilenebilir enerji sistemlerinin Kırıkkale'de sürdürülebilir sanayinin gelişimi için önemli olduğunu belirten Aydın, böylelikle dışa bağımlılığın azalacağını ve maddi anlamda firmaların önemli bir tasarruf sağlayacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından OSB'de bulunan firma yetkilileri yetkililere OSB'de yaşanan sorunları ve projeleri anlattılar.

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