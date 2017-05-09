09.05.2017 15:50:19

Kırıkkale'nin ilk ve tek tabiat parkı

Kırıkkale'de Kapulukaya Baraj Gölü'nün kenarında bulunan ve Kırıkkale'nin ilk tabiat parkı olan Karaahmetli Tabiat Parkı her geçen gün üzerinde yeni çalışmalar yapılarak ilgi çekici hale getiriliyor.

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Kırıkkale'de Kapulukaya Baraj Gölü'nün kenarında bulunan ve Kırıkkale'nin ilk tabiat parkı olan Karaahmetli Tabiat Parkı her geçen gün üzerinde yeni çalışmalar yapılarak ilgi çekici hale getiriliyor.Kırıkkale Orman ve Su İşleri Müdürü Neslihan Akdemir, düzenlediği basın toplantısı ile Karaahmetli Tabiat Parkı'nı ve burada yapılan çalışmaları anlattı. Parkın pek çok hayvan için ekosistem olduğuna dikkat çeken Akdemir, "Özellikle Kapulukaya Baraj Gölü nesli tehlike altında olan su samurunun yaşam alanıdır. Karaahmetli Tabiat Parkı alanının yüzde 95'i step, yüzde 3'ü tarım alanı ve yüzde 2'si ağaçlandırma sahasından meydana gelmektedir. Parkımızda 7 endemik bitki türü bulunmaktadır. Tabiat parkı, yüzey şekilleri, derin vadileri, orman yapısı ve özellikle baraj gölünün sağladığı su görselliği ile rekreasyonel faaliyetler için oldukça uygun koşullar sağlamaktadır" dedi.Kırıkkale Orman ve Su İşleri Müdürü Neslihan Akdemir, üzerinde otopark alanından spor alanına, mescide ve manzara seyir terasına kadar birçok sosyal imkan bulunan tabiat parkına bu sene itibari ile 6 adet yüzer iskele, giriş takı ve 1 km'lik kilit parke taşı döşemesi yapılacağını belirtiyor. Akdemir, bütün vatandaşları ve özellikle Kırıkkalelileri Karaahmetli Tabiat Parkı'nı görmeye davet ediyor.