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Kırıkkale'den Avrupa'ya 'Kötülükler Değil Bize Sarıl'
08.05.2017 11:07:17

Kırıkkale'den Avrupa'ya 'Kötülükler Değil Bize Sarıl'

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Proje Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz tarafından geliştirilen 'Kötülüklere Değil Bize Sarıl (Hugs Not Drugs)' isimli projeyi Kırıkkale Avrupa'dan 3 belediye ile birlikte yürütüyor.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Proje Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz tarafından geliştirilen "Kötülüklere Değil Bize Sarıl (Hugs Not Drugs)" isimli projeyi Kırıkkale Avrupa'dan 3 belediye ile birlikte yürütüyor.

Mustafa Can Hiçyılmaz'ın kişisel girişimin desteklenmesiyle yaşama geçen "Kötülüklere Değil Bize" sarıl projesi kötü alışkanlıklarla mücadele üzerine geliştirilmiş bir eğitim çalışması, proje kapsamında Avrupa'dan 3 belediyenin eğitim kurumları ile ortak hareket ediliyor. Bu açıdan projeye müdahil olan belediyelerden karşılıklı ziyaretler ve buluşmalar düzenleniyor. Projenin Uluslararası Portekiz'den sonraki 2. buluşma yeri Kırıkkale idi. Buluşmaya katılan Portekiz Santa Maria Belediyesi temsilcisi Andrei Santos ve projenin oluşmasını sağlayan Hiçyılmaz, proje hakkında bilgiler verdi.

Hiçyılmaz, projenin başlama noktası ve devamı hakkında şunları söyledi: "Atatürk Ortaokulu çevresindeki Sevgi Yolu'ndan geçerken 3 çocuğu bonzai çekerken gördüm ve bir an önce bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Çünkü Kırıkkale ilimizde çok fazla bağımlılığa yakın çocuklarımız var ve çok meraklılar bu konuda. Ciddi oranda da suça yakın çocuk potansiyelimizin arttığını düşünüyorum ve bu yüzden de bir an önce bir proje yapalım diye düşündüm. Bu fikrimi yurt dışından ortaklarımızla paylaştım ve onlarda gayet güzel karşıladılar çünkü bizden daha tecrübeliler bazı noktalarda. Projemiz 'Hugs Not Drug' bu şekilde meydana geldi. Meydana gelirken de tabii ki iyi örnekler paylaşımı oldu. Hem biz yurt dışından iyi örnekleri transfer ediyoruz, yenilik transferi yapıyoruz hem de bizdeki iyi yaklaşımları karşı taraflara karşı ülkelere gönderiyoruz. Kimler var peki projemizde, önderliğini Portekizli Santa Maria Belediyesi ve Letonya'dan Daugavpils Belediyesi ve İtalya'dan da Scandiano Belediyesi ile beraber çalışmaktayız."

"Aziz Sancar'ı Kırıkkale'ye davet edeceğiz"

Projenin tanıtım posterlerinde dünyaca ünlü Nobel Ödüllü Profesör Aziz Sancar'ı karikatürize ettiklerine değinen Hiçyılmaz, ilerleyen süreçte Sancar'ı Kırıkkale'ye davet etmeyi düşündüklerinin altını çizdi. Proje kapsamında yapılan faaliyetlerden bahseden Hiçyılmaz, "Bugüne kadar Kırıkkale'de 12 okulda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Öğrencilerimize Aziz Sancar temalı ve Keloğlan temalı iki tane posterimiz yapıldı ve bu posterimizde yine yurt dışındaki ortaklara İngilizcesine çevirerek gönderdik. Beş programatik lisemizin katıldığı bir flash mob etkinliği yaptık, bunlarda meslek lisesi ve Kırıkkale Lisesi gibi sorunlu olan liselerimizde ki öğrencilerimizi bir araya getirdik. Bu öğrenciler hiç birbirlerini tanımıyorlardı ve bir anda kendilerini aynı ortamda buldular. Kendilerine bir arkadaş ortamı yaratarak madde bağımlılığı ile ilgili sosyal mesajlar verdiler. Bir yıl daha süremiz var, gelecek sene projemizde daha farklı etkinlikler planlıyoruz daha çok sportif alanda çocuklarımızı bu kampanya üzerinden götürerek bağımlılıkla ilgili yeni akranlarla, akran eğitimiyle çocuklarımızı yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

"Bu gençler bizim gelecek neslimiz olacak"

Projenin katılımcılarından Portekiz Santa Maria Belediyesi Eğitim Temsilcisi Andrei Santos, projede yer almalarına dair gerekçelerini şöyle gösterdi: "Öncelikle tabii ki sadece bu aslında Türkiye'nin bir problemi değil bütün dünyanın problemi, bizde bu yüzden bu problemin üstesinden gelmemiz adına bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük çünkü bu gençler bizim gelecek neslimiz olacak. Biz de Santa Maria Belediyesi olarak bu tip çalışmaları önceden de yapıyorduk ve bir an öncede bir şeyler yapılması gerektiğini düşündük. Aslında geçmişte bizim problemiz daha çoktu ama şu anda çoğu problemin üstesinden gelmeye başladık. Geçmişte madde bağımlılığından ziyade alkol bağımlılığı daha çoktu. Alkole bağımlı aileler daha çok problematik yaşam tarzı yaratıyor ve bizde bu yüzden önce aileler üzerine çalıştık, sonrasında da gençler üzerine tabii ki eğiliyoruz. Şimdi de ailelerle ilgili problemimiz azaldı ama şu anda gençlerimizin daha çok madde bağımlılığından ziyade alkol sorunumuz var. Biz bununla ilgili belediye olarak çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını kısmen aldık ve tabii ki biz problematik alkolik olan ailelerin üstesinden gelince doğal olarak onların çocuklarına da öğrenciye de yansıdı. Günden güne de bu sıkıntının üstesinden gelmeyi başardık çünkü anketler olsun, istatistikler olsun, polislerle ilgili yaptığımız çalışmalarda da bunun sonucunu görmekteyiz. İyi yoldayız."
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