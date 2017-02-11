11.02.2017 16:21:31

Kırıkkale'de huzur operasyonu

Kırıkkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen huzur uygulamasında, 10 adet silah ile bu silahlara ati çok sayıda çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

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Kırıkkale İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı düzenlenen huzur uygulamasında, 10 adet silah ile bu silahlara ati çok sayıda çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak tarafından sevk ve idare edilen huzur uygulamasında, 150 jandarma personelinin katılımı ile karayolları üzerinde oluşturulan sabit noktalar ile umuma açık yerlerde geniş kapsamlı uygulama yapıldı. Kırıkkale il hudutları içinde yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan iki şahısın üzerinde 3 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 5 av tüfeği, 313 adet mermi ele geçirilirken, 2 araç trafikten men edildi. 2 iş yerine de ceza uygulandı.