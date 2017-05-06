07.05.2017 10:54:13

Kırıkkale'de Hıdırellez kutlamaları yapıldı

Anadolu ve Orta Asya'da farklı inanışlar için yaz aylarına ilk adımın atılışının sembolü olan Hıdırellez Kırıkkale'de düzenlenen şenliklerle kutlandı.

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Anadolu ve Orta Asya'da farklı inanışlar için yaz aylarına ilk adımın atılışının sembolü olan Hıdırellez Kırıkkale'de düzenlenen şenliklerle kutlandı.Kırıkkale Celal Bayar Parkı'nda Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Kırıkkale Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara katıldı.Etkinliğin açılışında konuşan Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er, toplumsal bütünleşmede bayramların önemine dikkat çekti. Toplumsal ve kültürel bütünleşmede önemli bir yere sahip olan bayramların, toplum bireylerinin birbirlerine sevgi ve saygı ile yaklaştıkları, yardımlaşma ve paylaşımların arttığı, mutluluk, sevgi ve huzurun tam anlamıyla yaşandığı günler olduğunun altını çizen Er, "Kültürel çeşitliliğin varlığını hoşgörüyle sürdürdüğü topraklarımızda yeniden dirilişin simgesi olan Hıdırellez, kültürümüzün önemli bir parçası olarak her yıl, 6 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Kışın zor şartlarının geride kaldığı toprağın dirilişi ile umut dolu bereketli günlerin başladığı gündür, Hıdırellez. Karalarda dolaşan ve bereket getiren Hızır Peygamber ile suların hakimi İlyas Peygamberin buluştuğu gün olarak kabul edilen bugünde tutulan dileklerin gerçekleşeceğine, uğursuzlukların sona ereceğine, kısmetin açılacağına bereketin artacağına inanır Anadolu insanı. Bugün tutulan dileklerin ve edinilen duaların ülkemiz adına hayırlara vesile olması dileğiyle herkesin Hıdırellez Bayramını kutluyorum" dedi.