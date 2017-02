28.02.2017 19:08:48

Kırıkkale'de Gerçeğini Aratmayan Tatbikat

Kırıkkale'de 28 Şubat Sivil Savunma günü nedeniyle Osmangazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde AFAD, İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis personelleri tatbikat düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kırıkkale'de 28 Şubat Sivil Savunma günü nedeniyle Osmangazi Mahallesi Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesinde AFAD, İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis personelleri tatbikat düzenlendi.Programa Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. İsa Çakmak, Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, Protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, yangın ve kurtarma sahneleri tam not alırken AFAD ekiplerinin deprem anında müdahalesini canlandırılarak okul içerisindeki öğrencileri kurtardılar. Belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale, yangın esnasında tahliye gibi konularda öğrencilere teorik ve uygulamalı eğitim verdiler. Okulda mahsur kalan bazı öğrencileri ise itfaiye ekiplerinin yangın merdiveni ile kurtarıldı.112 Hızır acil ekiplerinin yaralılara müdahalesi gibi devam eden tatbikatta Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır, tatbikatı gerçekleştiren personele teşekkür ederek, "Sivil savunma ülkenin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Savaşta, afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan sivil savunmanın ülkemizde de önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Biz eğitim ve tatbikatlar yaparak insanları bu gibi durumlara hazırlamak için gayret sarf ediyoruz." dedi.Programın sonunda araç ve gereçlerin bulunduğu sergi gezilerek bilgi verildi. Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanvekili Mutlu Erol Bakır öğrenci ve personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.