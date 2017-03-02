02.03.2017 21:09:00

Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

Meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 10'u tutuklu 18 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik soruşturmada haklarında dava açılan 10'u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan emekli öğretmen Tevfik D, savunmasında, FETÖ'ye üye olduğuna dair hiçbir belge ve bilginin olmadığını savundu.

Kendisine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Tevfik D, "FETÖ üyesi değilim. ByLock kullanmadım. Aktif Eğitim Sendikasının (Aktif Eğitim-Sen) il temsilcisiydim. Sendikanın genel merkezi Bank Asya ile çalıştığı için buradan hesap açtım. Sendikanın, il temsilcisi olduğu dönemde silahlı terör örgütü ile irtibatı olmamıştır. Kırıkkale Eğitimciler Derneğine (KEDER) üyeliğim dışında yöneticiliğim olmadı. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklardan İbrahim B. ise FETÖ'nün içerisinde yer almadığını ve örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ'ye Türkçe olimpiyatlarını düzenlediklerini sırada sempati duyduğunu belirten İbrahim B, "Bu sempatim de milli duygularımdan dolayı oldu. KEDER üyesiydim ancak 2015 yılında istifa ettim. Ayrıca Aktif Eğitim-Sen üyesiydim. Ancak üyeliğimin ileride problem olacağı hiç aklıma gelmedi. ByLock yüklemedim, kullanmadım." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Zafer C'nin adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

