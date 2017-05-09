09.05.2017 17:22:20

Kırıkkale'de 'akılcı ilaç kullanımı' resim yarışması

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü düzenlediği resim yarışması ile akılcı ilaç kullanımına dikkat çekecek.

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Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü düzenlediği resim yarışması ile akılcı ilaç kullanımına dikkat çekecek.Düzenledikleri yarışmadan bahseden Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Emel Yüksel, "Bu yarışma ile 'akılcı ilaç kullanımı' üzerine Kırıkkale halkının bilinçlenmesini ve konu üzerindeki farkındalığı artırmak istiyoruz. Bildiğini gibi akılcı ilaç kullanımı, kullandığımız ilaçları doktorumuzun bize tavsiye ettiği şekilde ve düzende tüketmemiz yönündeki çalışmaların genel ismi. Özellikle antibiyotik tüketimi konusunda büyük bir bilinçsizlik söz konusuydu vatandaşlarımız üzerinde, bunu yürüttüğümüz kampanyalarla hafiflettiğimize inanıyorum. Umarım daha da iyi noktalara geleceğiz. Düzenlemiş olduğumuz yarışmaya katılımlar 12 Mayıs'a kadar sürecek, yarışmamızın sloganı 'Tasarımını Yap, Hediyeni Kap'. Yarışmamızın jürisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen kişilerden oluşuyor. İnşallah 17 Mayıs'ta da ödüllerimizi vereceğiz. Hata ödül törenimiz birinci olan resmi yapan öğrencimizin okulunda olacak" dedi.