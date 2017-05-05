05.05.2017 20:05:32

Kırıkkale çiçek bahçesi haline geliyor

Kırıkkale Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçeklerle şehri çiçek bahçesi haline getiriyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kırıkkale Belediyesi kendi seralarında ürettiği çiçeklerle şehri çiçek bahçesi haline getiriyor.Kırıkkale Belediyesi her sene seralarında miktarını artırarak ürettiği çiçeklerle şehri güzelleştirirken hem de İşkur ile ortak çalışarak Kırıkkale halkına iş imkânı sağlıyor. Belediyenin sera alanında düzenlediği toplantıda konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrin daha yeşil gözükmesi ve daha huzur verici olması için çalışmalarının sürdürüleceğini söyledi.Belediyenin sera alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Saygılı, bir önceki sene 300 bin civarında çiçek fidesi üretildiğini, bu sene ise bu sayının 550 bine yükseldiğini söyledi.Belediyelerin asli görevlerinden birininde yeşil alanları artırmak olduğunu belirten Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediyesi olarak bunun için gayret gösterdiklerini bunu yaparken de kentte yaşayan insanlara İŞKUR'la ortaklaşa çalışarak iş imkânı da sağladıklarını belirtti.Bu sene üretim ve sergileme açısından birkaç tane farklı tekniğe yer verdiklerini hatırlatan Başkan Saygılı, bunlardan birisinin metal çiçek kuleleri olduğuna değinerek bu kulelerin çiçeklerin gelişmesiyle birlikte çiçekten bir kule görünümünde olacağını dile getirdi.