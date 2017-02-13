13.02.2017 12:20:37

Kırgızlar NATO'yu tehdit olarak görüyor

Amerikan Dış ilişkiler Enstitüsünün, Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Gerorg Gallup'a yaptırdığı NATO anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

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Amerikan Dış ilişkiler Enstitüsünün, Amerikan kamuoyu araştırma şirketi Gerorg Gallup'a yaptırdığı NATO anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.Anketin yapıldığı ülkelerden biri olan Kırgızistan'da halkın yüzde 30'u NATO'yu tehdit olarak gördüğünü söyledi. Bu anketteki sonuçlara göre gelecekte oluşabilecek tehditlerde NATO'nun Kırgızistan'ı koruyacağını düşünenlerin oranı yüzde 19. Kırgızistan'a karşı Rusya'nın tehdit oluşturduğunu düşünenler ise yüzde 3.Bu ankete göre Kırgız halkının kafası oldukça karışık. Zira ankete katılmayı kabul etmeyenlerin oranı yüzde 67.Aynı anketin yapıldığı diğer ülkelerde NATO'nun muhtemel bir tehlikede kendilerini koruyacaklarına düşünenlerin oranı Arnavutluk'ta yüzde 70, Kosova'da yüzde 90, Kazakistan'da yüzde 25, Polonya'da ise yüzde 62 olarak çıktı. Anketin genel sonuçlarına göre Avrupalıların yarısından fazlası NATO ve ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi.