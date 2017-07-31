31.07.2017 19:39:24

Kırgızistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor!

Kırgızistan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 58 adayın başvurusu kabul edildi.

Kırgızistan'da 15 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuru süresi sona erdi.

Kırgızistan Merkezi Seçim Komisyonundan (MSK) yapılan açıklamada, 15 Ekim'de düzenlenecek seçimlere katılmak üzere yapılan müracaatlardan 58'inin kabul edildiği bildirildi.

Seçim Kanunu'na göre başvurusu kabul edilen adayların bundan sonraki süreçte adaylıklarını destekleyen 30 bin kişinin imzasını 14 bin dolar katılım bedeliyle birlikte 10 gün içerisinde MSK'ya teslim etmesi gerekiyor. Adayların ayrıca Kırgızca dil sınavını geçmesi gerekiyor.

Aday kayıtlarının 15 Eylül'e kadar sonuçlanacağı seçimde kampanya süreci seçim gününe kadar devam edecek.