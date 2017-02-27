27.02.2017 19:07:26

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi liderinin gözaltına alınması

Bişkek'te, Ata Meken Partisi lideri Tekebayev'in gözaltına alınmasının ikinci gününde protestolar devam etti

Kırgızistan'da, "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla sorgulanmak üzere dün gözaltına alınan sosyalist Ata Meken Partisi lideri Ömürbek Tekebayev'in serbest bırakılması için partililerin başlattığı gösteriler devam etti.

Başkent Bişkek'in ana meydanı Alatoo'da, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinde (GKNB) gözaltında tutulan Ömürbek Tekebayev'in serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Parti tarafından organize edilen gösteriye, parti üyesi milletvekilleri, Tekebayev'in eşi Aygül Tekebayeva, eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva ve partililer katıldı.

Sloganların atıldığı ve konuşmaların yapıldığı meydanda bulunan yaklaşık 600 kişi, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İdaresinin yer aldığı parlamento binasına yürüdü.

Burada göstericiler, Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov'un yanı sıra meclisteki diğer parti liderlerini kendilerine destek olmaya çağırdı. Meclisten kimsenin gelmemesi üzerine göstericiler, Alatoo Meydanı'na döndü.

Gösterilerin yapıldığı çevrede yoğun güvenlik tedbirleri alınırken, polis göstericilere müdahalede bulunmadı.

Sosyalist Ata Meken Partisi Milletvekili Aida Salyanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da son dönemde siyasi baskıların arttığını belirterek, "Doğruları söyleyen liderin serbest bırakılması için bugünkü mitingi düzenliyoruz. Buradaki insanlar bir parti liderini desteklemeye çıkmadılar fakat bu kadar insan doğruyu savunmak için meydana indiler." ifadesini kullandı.

Ata Meken Partisi Milletvekili Natalya Nikitenko da parti lideri Tekebayev hakkındaki suçlamaları "saçma" olarak nitelendirdi.

Nikitenko, yasalara aykırı olarak gözaltına alındığını belirttiği Tekebayev'in serbest bırakılmasını talep etmeye devam edeceklerini söyledi.

Göstericiler, havanın kararmasıyla Alatoo Meydanı'ndan, Tekebayev'in tutukluluğuna devam edip etmeyeceğine karar verecek Pervomay İlçe Mahkemesinin bulunduğu yere yürüdü.

Tekebayev, 2010'da geçici hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırmakla suçlanıyor.

Mayevskiy, 7 yıl aradan sonra Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için bir milyon dolar verdiği Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Yolsuzluk Bölümüne suç duyurusunda bulunmuştu.