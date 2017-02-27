27.02.2017 21:45:27

Kırgızistan'da ana muhalefet partisi lideri tutuklandı

Kırgızistan'da, dün gözaltına alınan ana muhalefetteki sosyalist Ata Meken Partisi lideri Ömürbek Tekebayev tutuklandı.

Başsavcılık tarafından "yolsuzluk" ve "dolandırıcılık" suçlamasıyla 48 saat süreyle gözaltına alınan Tekebayev hakkında, Milli Güvenlik Devlet Komitesindeki (GKNB) ifadesinin ardından 2 ay süreyle komitenin cezaevinde gözetim altında tutulmasına karar verildi.

Ata Meken Partisi Milletvekili Kanıbek İmanaliyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, GKNB'ye çağrılan nöbetçi hakim Adılbek Subankulov tarafından verildiğini bildirdi.

İmanaliyev, Tekebayev serbest bırakılıncaya kadar barışçıl eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Partinin eski milletvekili Asya Sasıkbayeva da bundan sonra ne şekilde hareket edileceğine parti üyelerin bir araya geleceği görüşmede karar verileceğini belirtti.

Mahkeme, 60 gün sonra milletvekilini suçlu bulması halinde, 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verebilecek ve ayrıca Tekebayev'in mal varlığına da el koyabilecek.

Tekebayev, 2010'da geçici hükümette başbakan yardımcılığı yaptığı dönemde Rus iş adamı Leonid Mayevskiy'i dolandırmakla suçlanıyor.

Mayevskiy, 7 yıl aradan sonra, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için bir milyon dolar verdiği Tekebayev'in vaadini yerine getirmediği ve parasını geri vermediğini iddia ederek GKNB Yolsuzluk Bölümüne suç duyurusunda bulunmuştu.

Ülkenin etkili politikacılardan olan Tekebayev'in taraftarları, bu yıl sonbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde parti lideri hakkında açılan davanın "siyasi" olduğunu savunuyor.

GKNB Yolsuzluk Bölümü, ülkede "yolsuzluk" ağır suçlar arasında yer aldığı için başsavcılığın talimatı üzerine meclise sormadan dokunulmazlığı bulunan herhangi bir milletvekili hakkında dava açarak gözaltına alabiliyor.

