01.03.2017 13:36:02

Kırgız kadının erkek arkadaşını öldürdüğü iddiası

Manavgat'ta yaşayan Kırgız uyruklu kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan uyruklu bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde yaşayan Salim Sarıkaya (31), kız arkadaşı olduğu belirtilen Kırgızistan uyruklu A.N. (37) ile Sarıkaya'nın akrabası olduğu öğrenilen M.K'nin Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında buluştu. Burada mangal yapan çift, daha sonra yürüyüşe çıktı.

Dönüşte Sarıkaya ile A.N. arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.N, mangal yaparken kullandıkları bıçakla Sarıkaya'yı sırtından 3 yerinden bıçakladı.

M.K'nin çağırdığı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıkaya, burada hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kırgızistan uyruklu A.N. ve Sarıkaya'nın akrabası M.K'yi gözaltına aldı. Zanlılardan M.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak ustası olarak çalıştığı öğrenilen Sarıkaya'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

A.N'nin sosyal medyadaki hesabında, bir erkeğin kalbini çıkartarak kadına verdiği bir görseli yansıtan paylaşımının altına Sarıkaya'nın, "Canım benim kim o?" şeklinde sorması dikkati çekti.



