02.03.2017 18:10:54

Kimya dersi daha cazip olacak

Çanakkale'nin Biga İlçesinde Erasmus+KA 219 programı kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığı tarafından finanse edilen "Make the Chemistry Sexy Ma.t.che.s"adlı projesinin ikinci toplantısı yapıldı.Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Fikret Can proje ile kimya dersini öğrencilerin gözünde cazip hale getirip, öğrencileri bilimsel çalışmalara özendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Can yaptığı açıklamada: "Proje ekibimiz, okulumuzla birlikte Polonya, Yunanistan, İspanya ve Almanya'dan katılan okullar ile toplamda 5 okuldan oluşmaktadır.2016 yılında başlayan projemiz, 2018 Haziran ayına kadar sürecektir. Okulumuzda yapılan veli toplantısı ile misafir öğrenci ve öğretmenlerimiz Çanakkale ve Bursa'yı da görme şansına sahip olacaklar. Bursa'da Nilüfer Belediyesinin organize ettiği ebru çalışmasına katılacaklardır. Hareketlilik tamamlandıktan sonra okulumuz öğretmen ve öğrencileri sırasıyla Polonya-Bydgoszcz, Yunanistan-Selanik ve İspanya-Sevilla hareketliliğini gerçekleştireceklerdir" dedi.