25.02.2017 12:34:51

Kimsesiz engellinin karla mücadelesi

AĞRI (İHA) â€' Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan ve diz kapağından itibaren bacakları olmayan Murat Fidan, büyük zorluklarla evinin damındaki 50 santimetre kalınlığındaki karı temizlemeye çalışıyor.

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AĞRI (İHA) â€" Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yalnız yaşayan ve diz kapağından itibaren bacakları olmayan Murat Fidan, büyük zorluklarla evinin damındaki 50 santimetre kalınlığındaki karı temizlemeye çalışıyor.Hürriyet Mahallesinde yaşayan yüzde 85 engelli Murat Fidan, kendisine ait toprak evin üstünü temizlemek için merdivenlerden inip çıkarken ve temizleme esnasında zorluklar yaşıyor. Anne babasını kaybettikten sonra evlenen ve daha sonra eşinden ayrılarak tek başına yaşamaya başlayan Fidan, zorluklarla mücadele ederek hayata tutunmaya çalışıyor.Özellikle kış aylarında 50-60 santimetreyi bulan kar kalınlığında evinin üstünü temizlemeye çalışan Fidan, merdivenden çıkarken düşme tehlikesi yaşıyor. Tek başına yaşamanın ve kışın evin damını temizlemenin zor olduğuna dikkat çeken Fidan, "Hem şekerim hem de tansiyonum var. Günde 4-5 kere evi temizliyorum. Merdivenden inip çıkarken çok zorlanıyorum. Temizlemeye çalışırken, karı kaldırıp atamıyorum. 80 metrekarelik evimin damını kar yağınca günde 5 kere temizliyorum. Sürekli düşme tehlikesi yaşıyorum. Eğer düşüp de yatağa girersem kim bakacak bana? Bana bakacak kimsem yok, yalnız yaşıyorum. İş adamlarından ricam, biri bana el atsa da evime bir çatı yapsa ve artık evin üstündeki karı temizlemek zorunda kalmayayım" dedi.