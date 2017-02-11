11.02.2017 10:19:55

Kimlik kartı yenilemesi yaptılar

Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Temsilciliği, Zonguldak Delta 2 Güvenlik hizmetleri Eğitim Merkezi ile özel güvenlik kimlik kartı yenileme anlaşması yaptı.

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Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Temsilciliği, Zonguldak Delta 2 Güvenlik hizmetleri Eğitim Merkezi ile özel güvenlik kimlik kartı yenileme anlaşması yaptı.Zonguldak Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Serbay Alkan, artan güvenlik kimlik kartı yenileme ücretleri karşısında üyeleri için Delta 2 Güvenlik Eğitim Merkezi ile 12 ay geçerli olacak indirim anlaşması sağladıklarını söyledi.Alkan ayrıca taksit imkanının olacağı ve fiyat artışlarından etkilenmeyeceğini sözlerine ekledi. Delta 2 Güvenlik Eğitim Merkezi yöneticisi Fuat Çelik ise Zonguldak'ta geniş kitleye sahip olduğunu belirttiği Güvenlik-İş Sendikası ile anlaştıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.