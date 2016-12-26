26.12.2016 21:05:32

Kim Jong'dan bürokratlara idamlık suçlama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bürokratları 'tembel tembel oturmakla' suçladı.

Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in, komünist rejim ideolojisine ve ülkedeki siyasi sisteminin kutsal amacına odaklanmayan parti yetkililerini tembellik yapmakla suçladığını duyurdu.

"İŞÇİ PARTİSİ'NE ZARAR VERİYOR"

Kim, Kuzey Kore İşçi Partisinin bir kurul toplantısında yaptığı kapanış konuşmasında, "Bürokrasi, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk ve diğer yanlış davranışların temel nedeni haline gelmiştir. Bu da İşçi Partisi'ne ve devletin resmi ideolojisine çok büyük zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

KARARLI MÜCADELE ÇAĞRISI

Parti üyelerini bürokrasideki tembellik ve yanlış davranışlarla kararlı şekilde mücadele etmeye çağıran Kim, partililerin "güçlü bir sosyalist ülke inşa etmekteki" rolünün altını çizdi.

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