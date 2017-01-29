29.01.2017 19:29:10

Kilisede Aziz Petrus'un hayatı sahnelendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan, farklı meslek sahibi ve farklı mezheplerden bir grup Hristiyan genç, 'Aziz Petrus'un Hayatı' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Yaklaşık 8 aydır sürdürdükleri çalışmalarını İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesinde tiyatro severlerle buluşturan oyuncular, tiyatro severlerden bol bol alkış aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan, farklı meslek sahibi ve farklı mezheplerden bir grup Hristiyan genç, 'Aziz Petrus'un Hayatı' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Yaklaşık 8 aydır sürdürdükleri çalışmalarını İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesinde tiyatro severlerle buluşturan oyuncular, tiyatro severlerden bol bol alkış aldı.Oyunu İncil'den ve Aziz Petrus'un hayatı ile ilgili birçok yardımcı eserden esinlenerek yazan ve yöneten İskenderunlu Gazeteci İlyas Edip Terbiyeli, oyunda aynı zamanda Mesih İsa rolünü de oynadı. Oyunun başkahramanı Aziz Petrus'u ise Sezar Kurutan canlandırdı.Yaklaşık 8 aydır, özel yaşamlarından ödün vererek hummalı bir çalışma gerçekleştirerek bu tiyatro oyununu hazırladıklarını kaydeden Gazeteci İlyas Edip Terbiyeli, "Bu Tiyatro oyununu İskenderun'da yaşayan ve çeşitli mezheplerden olan, tamamen amatör oyuncularla gerçekleştirdik. 8 aylık bir süre içinde oyunumuzu hazırlamaya çalıştık. Oyunun yazımı, yönetimi, dekor hazırlama ve kostüm çalışmaları tamamen grubumuza aittir. Büyük bir emekle yaptığımız bu çalışmayı, bugün burada sahneledik. İskenderun'da beraberce yaşayan ve çeşitli mezheplerden oluşan 24 kişilik müthiş bir grubumuz var. Bu oyun için büyük bir özveri gösterdiler. Bizleri kırmayıp gelen bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Emeğimizin karşılığı işte bu alkışlar oldu" diye konuştu.Terbiyeli, Kilisede Tiyatro Oynama geleneğinin İskenderun'da uzun yıllardır sürdüğünü bu yıla kadar birçok dini oyunun oynandığını ve imkânlar el verdiğince civardaki bölge kiliselerinde de gösterilerin gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.24 kişilik tiyatro oyuncusunun içerisinde, öğrenci, gazeteci, mühendis, esnaf, muhasebeci, röprezant ve teknisyen olmak üzere farklı meslek grubundan ve farklı yaş grubundan insanların buluştuğu tiyatro oyunu izleyicilerden de tam not aldı.