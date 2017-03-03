03.03.2017 10:44:23

Kilis'teki ecdada mektup yarışması sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığının İkinci istiklal mücadelesi olarak nitelendirilen 15 Temmuz Milli Mücadelesini hafızalarda diri tutmak amacıyla düzenlediği Gençlerden Ecdada Mektup-15 Temmuz Şehitleri Yarışması sona erdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığının İkinci istiklal mücadelesi olarak nitelendirilen 15 Temmuz Milli Mücadelesini hafızalarda diri tutmak amacıyla düzenlediği Gençlerden Ecdada Mektup-15 Temmuz Şehitleri Yarışması sona erdi.Gençlerden Ecdada Mektup Yarışmasının son gününde gece geç saatlere kadar süren yoğun çalışmalar sayesinde Kilis genelinden toplanan tüm mektupların sisteme girişleri Gençlik Liderleri ve gönüllü üyeler tarafından tamamlandı. Yarışma boyunca Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Hanifi Çelik'de Kilis Gençlik Merkezi çalışanlarını son günlerinde yalnız bırakmadı. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimini püskürtmek amacıyla demokrasisine ve vatanına sahip çıkan şehitlerin konu alan Gençlerden Ecdada Mektup-15 Temmuz Yarışmasına Kilis'ten 31 bin 183 adet mektup yazıldı. Kilis Gençlik Merkezi Türkiye genelinde hem toplam mektup sayısı, hem de nüfus çoğunluğuna göre yüzde 72,30 oy oranı ile birinci oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Bakanlığın düzenlediği yarışmada Kilisli gençlerin ve Kilis halkının duyarlılıklarının kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, "15 Temmuz'un Türkiye için bir dönüm noktasındayız. 15 Temmuz'da Türkiye'yi gruplara ayırmak isteyenlere birlik ve beraberlik içinde olduklarını gösterdik. İlimiz gençliği toplamda 31 bin 183 adet mektup yazarak, 241 demokrasi şehidine ve gazilerine sahip çıkan bir nesil olduğunu göstermiştir" dedi.Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, proje başladığı günden itibaren gece gündüz demeden çalışarak Kilis'i Türkiye genelinde 1. sıraya taşıyan Gençlik Merkezi Liderlerine, Gönüllü Üyelerine özverili çalışmalarından dolayı, Kilis genelinde 31 bin 183 adet mektup yazan Kilis Halkına da duyarlıklarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerini ekledi.