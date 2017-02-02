02.02.2017 11:00:25

Kilis'te motosikletlerin karıştığı kazalar saniye saniye kameralara yansıdı

Kilis'te otomobiller ile motosikletlerin çarpışması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

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Kilis'te otomobiller ile motosikletlerin çarpışması, saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, İl Özel İdaresi kavşağına kontrolsüz giren motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İkinci kazada ise 7 Aralık Üniversitesi önünde seyir halindeki motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan 2 motosiklet sürücüsü Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazalar saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.