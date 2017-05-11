11.05.2017 17:48:02

Kilis'te MHP İl Başkanlığına Hasan Mısırlıgil atandı

Kilis'te MHP il başkanlığına Hasan Mısırlıgil atandı.

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Kilis'te MHP il başkanlığına Hasan Mısırlıgil atandı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Kilis İl Başkanlığı'na işadamı Hasan Mısırlıgil, atandı. Yeni başkan Mısırlıgil, yeniden Milliyetçi Hareket Partisinin kalesi yapmak amacıyla göreve başlayacaklarını belirterek, "Bunun için öncelikle partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla Ülkücü kardeşliği hukukumuzu tesis edeceğiz ve hep birlikte bilge liderimizin izinde çalışarak başaracağız" dedi.MHP'nin önceki İl Başkanı Ahmet Saltan, 27 nisan'da işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek, partiden istifa görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.