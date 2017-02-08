08.02.2017 11:09:31

Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Kilis'te yaşlı bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Kilis'te yaşlı bir çift, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Kale Sokak'ta oturan İsmail Sayar (75) ile eşi Ayşe Sayar (72), ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay, yaşlı çift için sabah fırından ekmek getiren çırağın, durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.Savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı.