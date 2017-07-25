25.07.2017 11:19:41

Kilis'te helikopter hareketliliği

Kilis'te iki gündür helikopter hareketliliği yaşanıyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, gece ve gündüz saatlerinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Bir süre Kilis semalarında uçuş yapan helikopterler, sınır hattını takip ederek bölgeden ayrılıyor. Yaklaşık iki gündür süren helikopter hareketliliği bölge insanını heyecanlandırdı. Üst düzey askeri yetkilileri taşıdığı ileri sürülen helikopterlerin Suriye'ye planlanan operasyon öncesi keşif uçuşu yaptıkları da iddia ediliyor.