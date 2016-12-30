30.12.2016 12:19:33

Kilis'te 'Bir Mama Bir Umut' Projesi

Kilis Belediyesi girişimleri sonucu 130 bin Suriyeli mülteci için mama ve kıyafet bağışı yapılacağı bildiridi.

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Kilis Belediyesi girişimleri sonucu 130 bin Suriyeli mülteci için mama ve kıyafet bağışı yapılacağı bildiridi.İstanbul'da düzenlenen her sene 100 bin kişiyi ağırlayan 11. zeruj alışveriş festivalinde Kilis Belediyesi ve Zeruj Organizasyonun ortak çalışması ile Festival alanında 4 gün boyunca duracak olan tır ile Kilis'te yaşayan yardıma muhtaç 130 bin Suriyeli mülteci için mama ve kıyafet bağışı yapılacak.Çabaları ve girişimleriyle Kilis Belediyesi umut olmaya devam ediyor. Özellikle savaşta aç kalan bebekler göz önünde bulundurularak "Bir Mama Bir Umut" sloganıyla harekete geçirilen projede emeği geçen herkese Kilis Belediyesi teşekkür etti.