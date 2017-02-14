14.02.2017 14:02:19

Kilis'te 1 polis tutuklandı

Kilis'te 1 polis memuru ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Kilis'te 1 polis memuru ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.Ö. tutuklandı. Diğer zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.