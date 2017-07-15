15.07.2017 17:53:13

Kilis tarımdaki gücünü ticaretle taçlandıracak

Suriye'de yaşanan gelişmelerden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Kilis, sınırdaki olayların etkisinden sıyrılıp ticari faaliyetlerle anılmak istiyor.

IŞİD'li teröristlerin Suriye tarafından ateşlediği roketler nedeniyle sosyal ve ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Kilis halkı, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde huzur buldu.

Kilis'in, Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerinde yoğun şekilde tarımsal faaliyet yürüten çiftçiler, yaşadıkları su yetersizliği ve çeşitli sıkıntılara rağmen, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ ve Adıyaman gibi illere yetiştirdikleri üzüm, biber ve domatesi pazarlıyor.

Daha önce işsizlik sebebiyle çevre illere giden tarım işçileri de artık kendi topraklarında huzurlu bir şekilde çalışıyor.

Polateli Kaymakamı Bayram Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin genel geçim kaynağının hayvancılık olmasına rağmen domates üretiminde de önemli bir konumda bulunduklarını söyledi.

Polateli'nde 8 bin 400 dönüm arazide sebze üretimi yapıldığını dile getiren Türker, bu ürünlerin Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderildiğini belirtti.

"KİLİS'TE BİR GÜVENLİK PROBLEMİ KALMADI"

Türker, Kilis'in sürekli Suriye'de yaşanan olaylarla gündeme geldiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Kilis hep patlayan bombalarla ve Suriye'deki savaşla gündeme geldi. Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde 11 aydır Kilis'te bir güvenlik problemi kalmadı. Artık gündemimiz üretim ve vatandaşlarımızın ekonomik durumunun iyileştirilmesi. Kilis'in tarımsal üretim ve ekonomik değerle gündeme gelebilecek bir altyapısı var. Aynı zamanda Polateli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) de çalışmalar tamamlandıktan sonra artık Kilis daha farklı konularla gündeme gelecek."

OSB'de çok kısa zamanda çalışmalara başlanacağına işaret eden Türker, "Şu an talep üst seviyelerde. Bu proje hayata geçtiğinde fabrikaları da göreceğiz. Ekonomik anlamda, insanların iş bulmaları anlamında ve ülke ekonomisine katkı anlamında çok üst seviyelere geleceğimize Türkiye olarak şahit olacağız. Kilis'i çok güzel günler bekliyor" dedi.

Domatesten 15-20 milyon lira gelir sağlanıyor

Türker, ilçede su sıkıntısı yaşanmasına rağmen sadece domatesten yıllık 15-20 milyon lira civarında gelir elde edildiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yaz mevsiminde özellikle domates üretiminde önemli bir konumdayız. İlçemizde 8 bin 400 dönümlük arazide sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun büyük bir çoğunluğunu domates oluşturuyor. Nitekim 1 aylık süreçte üretilen sebzelerimiz, hem kalitesiyle hem de organik olması hasebiyle, çevremizdeki hemen hemen tüm şehirlere gönderiliyor. Bu ticaretin ilçemize getirisi yıllık yaklaşık 15-20 milyon lira civarında. Bu da suyun noksan olduğu bir coğrafyada çok ciddi bir meblağ. Domates, patlıcan, biber, karpuz ve kavun da bunun içerisine dahil olduğunda gelirimiz daha üst seviyelere ulaşıyor."

"EN BÜYÜK SIKINTI SU"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de Kilis'in ekonomisine katkı sağlayan önemli kaynaklardan birinin domates üretimi olduğunu söyledi.

Çiftçilerin 4 ayda büyük zahmetle ürün elde edebildiğini anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Kilis sürekli Suriye'deki olaylarla anılıyor ama biz Kilis'in artık ticaret ve tarımıyla anılsın istiyoruz. Daha önce buradaki işçilerimiz şehir dışında çalışmaya gidiyordu. Şimdi ise burada rahat bir şekilde çalışabiliyorlar. Hatta dışarıdan buraya işçi geliyor. Buradaki en büyük sıkıntı su. Çiftçilerimiz bu sıkıntıyı giderebilme adına sondajla su elde ediyor. Biz bölgeye bir baraj kurulmasını istiyoruz. Bu sayede domates de ihraç edebiliriz."