22.02.2017 13:12:21

Kilis'in 6. bölge teşviklerinden yararlanması resmi gazetede yayımlandı

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis'e yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanması ile ilgili kanun hükmündeki kararnamenin resmi gazetede yayımlandığını söyledi.

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AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Kilis'e yapılacak yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanması ile ilgili kanun hükmündeki kararnamenin resmi gazetede yayımlandığını söyledi.Milletvekili Polat, 31 Aralık 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın Kilis ziyaretlerinde müjde verdiği Kilis yatırımlarda 6. bölge teşviklerinden yararlanacağını müjdelemişti. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, TBMM'de onaylandıktan sonra, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasına gönderilmişti. Başkan Yıldırım'ın imzaladığı kanun hükmünde kararname, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletvekili Polat, müjdeyi vererek, "Serhat şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım'a,kabine üyelerimize ve Kilis için çalışan,yüreği Kilis'le olan,emek veren çalışma arkadaşlarıma Kilis adına teşekkür ediyorum" dedi.