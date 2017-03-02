02.03.2017 13:36:53

Kilis İl Kanser Danışma komisyonu toplandı

Kilis Vali Yardımcısı ve Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında İl Kanser Danışma komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

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Kilis Vali Yardımcısı ve Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında İl Kanser Danışma komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.Kilis Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Vali Yardımcı Ertuğrul Avcı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kilis İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Songül Kadıoğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Cengiz Hamdemirci ve Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Opr.Dr. Erşan Öztin'in katıldı.İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani yaptığı açıklamada, Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaparken, halkın bu konuda bilinçlenmesi ve ücretsiz hizmet veren KETEM merkezilerine gelmesinin sağlıkları açısından önemli olduğunu belirtti.Happani, "Elde edilen veriler ışığında, Türkiye de ölüm nedenleri arasında 2015 yılı itibarı ile yüzde 25'ini kanserden oluşmaktadır. İlimizde görülen kanser türleri arasında ise erkeklerde en sık görülen tür akciğer kanseri olurken, kadınlarda ise en çok meme kanserine rastlanmaktadır. İlimizde 2013 ile 2016 yılları arasında toplamda 467 çeşitli kanser vakıasına rastlanılmadı. 2016 yılı içerisinde KETEM tarafından toplamda 3 bin 719 kişi kanser taramasından geçirilmiştir Kadınlarda 40-69 yaş arası meme kanseri, 30-65 yaş arası Serviks (Rahim ağzı) kanseri Kadın-Erkeklerde ise 50-70 yaş aralığında Kolon kanseri taramaları yapılmakta olup Kanserden korunma yollarının birinin erken teşhistir. Belirli şartları taşıyan halkımızın mutlaka KETEM'e uğramalarını bekliyorum" dedi.Ayrıca, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ömer Alışkın tarafından Türkiye ve Kilis'deki kanser araştırma verilerini gösteren bir sunum yapıldı.