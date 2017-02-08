08.02.2017 15:44:55

Kilis Belediyesinden ev hanımlarına kadın sağlığı eğitimi

Kilis Belediyesi bünyesindeki konak çalışanları ve Kanser erken teşhis tarama eğitimi almış personeller, mahalle mahalle dolaşarak bayanları bilgilendirdi.

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Kilis Belediyesi bünyesindeki konak çalışanları ve Kanser erken teşhis tarama eğitimi almış personeller, mahalle mahalle dolaşarak bayanları bilgilendirdi.Belediyesi bünyesindeki konak çalışanları, mahalle mahalle dolaşarak, evlere misafir olup kanser konusunda farkındalığını arttırmak, kanser bulgularının neler olduğu konusunda halkı bilinçli hale getirmek için çalışmalara başladı.Her hastalıkta erken teşhis, hastanın iyileşmesi için çok önemli olduğunu, bu nedenle Konak personellerin, bayanları toplu olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine (KETEM) götürüp gerekli taramaları yaptırıyordu.Ev ev gezerek bayanların bilinçlenmesi ve kanserin belirtileri hakkında eğitim vermeye başlayan kadınlar eğitimlere Mücahitler Mahallesinde başladı. Sırayla Kilis'teki bütün mahalleler gezilip tarama ve eğitimler devam edeceği bildirildi.