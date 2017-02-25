25.02.2017 10:56:53

Kilis Belediyesi Engelli Bakımı taraması gerçekleştiriyor

Kilis Belediyesi Başkanı Hasan Kara'nın talimatları ile alan taramalarına tüm hızı ile devam eden Kilis Belediyesi Konak personelleri, evde bakıma muhtaç engelleri belirliyor.

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Kilis Belediyesi Başkanı Hasan Kara'nın talimatları ile alan taramalarına tüm hızı ile devam eden Kilis Belediyesi Konak personelleri, evde bakıma muhtaç engelleri belirliyor.Tarama yapan konak çalışanları hem ev ziyaretlerini gerçekleştiriyor hem de engelli ve ailelerinin umuduna umut katıyor. Engelli çocukların annelerine sunulan hizmetle konak personeli, engellilere el ayak olurken, ailelerine ise umut oluyor.Konaklarda engellilere verilen sosyal eğitim ile anne ve babalar belediye ekipleri tarafından çarşı ve türbe gibi ziyaret turları gerçekleştiriliyor.