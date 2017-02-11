11.02.2017 09:55:14

Kilis Belediyesi Askerler için Fetih ve Yasin suresi okuttu

Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye'de güvenliği için canı pahasına savaşan ve şehadet mertebesine ulaşmış şehitler için Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde, bayanlar tarafından Fetih suresi ve ve Yasin suresi okutuldu.

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Fırat Kalkanı operasyonunda Türkiye'de güvenliği için canı pahasına savaşan ve şehadet mertebesine ulaşmış şehitler için Kilis Belediyesi Hacı Hatice Kazancıoğlu Sosyal Tesisinde, bayanlar tarafından Fetih suresi ve ve Yasin suresi okutuldu.Sure okumak için toplanan kadınlar "Elimizden askerlerimiz için dua etmekten başka bişey gelmiyor. Dualarla kahraman askerlerimize destek olmak istiyoruz. Bu dua zincirinin bütün illerde oluşmasını istiyoruz. Kimse elimizden bişey gelmiyor demesin, en azından dualarımızla destek verelim. Bize bu hayırlı işi yapmamıza vesile olan Kilis Belediyesine çok teşekkür ediyoruz"diye konuştular.