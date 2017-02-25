25.02.2017 17:40:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylaması kampanyası çerçevesinde yarın saat 13.00'te CHP eski milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu, yarın partisinin eski milletvekilleriyle biraraya gelecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin eski milletvekilleriyle CHP Genel Merkezinde biraraya gelecek.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin eski milletvekilleriyle CHP Genel Merkezinde biraraya gelecek.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, halk oylaması kampanyası çerçevesinde yarın saat 13.00'te CHP eski milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelecek.