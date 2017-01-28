28.01.2017 11:22:59

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'a sorular sorarak, 'Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'a sorular sorarak, "Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'a yönelik sorular sordu. Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım, Habur'da seyyar mahkemeleri kim kurdu? Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini teröristlerin ayağına kim götürdü? İmralı'daki masaya kimler oturdu? Terör örgütü lideriyle başkanlık pazarlığını kimler yaptı? Adaya MİT müsteşarını kim gönderdi? Oslo'da terör örgütüyle masaya kimler oturdu? Masaya oturulması talimatını kim verdi? Türkiye'yi seviyorsan önce bu sorulara cevap ver" ifadelerini kullandı.