09.05.2017 10:05:07

Kılıçdaroğlu: Tartışmalar dünde kaldı

Olağanüstü toplanan CHP Parti Meclisi'nde (PM), 38 oyla tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'la ilgili hukuki süreç başlatıldı.

Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın aktardığına göre CHP'de olağanüstü kurultay seçeneğini şimdilik rafa kaldıran oylama sonrası muhaliflere karşı eli güçlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde referandumda çıkan yüzde 49'luk oyu yüzde 50'lerin üzerine çıkarmak için partide köklü değişiklik yapacağı belirtiliyor.



Sağlar hakkındaki kararın ardından CHP'de yeni dönemde şu gelişmelerin yaşanması bekleniyor:

ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK: Yeni dönemde parti yönetimi, disiplini bozan çıkışlara artık toleranslı davranmayacak. Parti içi disiplinden taviz verilmeyecek.



GÜVENOYU NİTELİĞİNDE: Kılıçdaroğlu, Sağlar kararını PM'den olağanüstü dirence rağmen geçirmeyi başararak parti içindeki konumunu güçlendirdi. Şimdi

'güvenoyu aldı' yorumları yapılıyor.



‘OLAĞANÜSTÜ' ÇÖKTÜ: Parti Meclisi'nde oy farkıyla çıkan disiplin kararının ardından parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay talebi şimdilik rafa kalktı.

BAYKAL'A RET: Sağlar kararının, eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın, "Kurultay toplansın, genel başkan seçilen 2019 yılında cumhurbaşkanı adayı olsun" sözlerine de yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor.



‘CHP MUTFAK' İŞBAŞINDA: PM kararıyla CHP'de 2019 hazırlıklarına hız verilecek. Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, CHP'de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışmanın ışığında partinin 2019 hamlesinin şifreleri belirlenecek.



ZİYARETLER BAŞLAYACAK: PM'den güven tazeleyen Kılıçdaroğlu, yüzde 49'luk oyun alınmasında payı bulunan siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine teşekkür ziyaretlerinde bulunacak. Bu ziyaretler aynı zamanda yüzde 49'luk oyun konsolide edilmesine yönelik çalışmaların da ilk adımını oluşturacak.



VİTRİN DEĞİŞİKLİĞİ: İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, Merkez Yönetim Kurulu'ndaki (MYK) görevinden istifa etmesi ve Sağlar'ın disipline sevk edilmesinin ardından CHP'de uzun süredir konuşulan vitrin değişikliği için kulisleri hızlandırdı.



PARTİ İÇİ MUHALEFETE KRİTİK UYARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, özetle şunları söyledi:



DERİN DEVLET VURGUSU: Bu halkoylaması meşru değil, gayri meşru bir sürecin içine evrildi. Meşruiyet tartışmasını başlatan organ, sürecin gayri meşru olmasını sağlayan organ Yüksek Seçim Kurulu'nda kümelenen bir grup yargıç. Bunlar tam kanunsuzluk halini yaratıp süreci gayri meşru hale getirdiler. Şimdi, iktidar çevreleri AKP'nin derin devleti dahil, AKP devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor. Bu tartışmaları gündemden düşürüp başka bir tartışmayı başlatmak istiyorlar. Bu bağlamda hedefledikleri şu; ‘Biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloku nasıl dağıtırız.' Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor CHP. O zaman gelin CHP'yi tartışalım.



'KİM KURULTAY PARTİSİ?': CHP'ye birden bire ‘kurultaylar partisi' falan denmeye başlandı. Allah aşkına bir bakın kurultaylar partisi son zamanlarda CHP mi yoksa AKP mi? Kaç tane kurultay geçirdiler. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım, hiçbir siyasal partinin meslek kuruluşunun düşmemesi lazım. Demokrasiyi savunan ve halkoylamasında ‘Hayır' oyu kullanıp iradesini özgürce ortaya koyan herkesin yaklaşık 24 milyonun bu iradeye sahip çıkması lazım ve bu bloku, bu paydayı bozmaması lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım.



'CHP DİKKAT ETMELİ': En büyük dikkat etmesi gereken kuruluş da CHP. Partinin bütün organları il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları, herkesin çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor, gayri meşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız. Elbette tartışmalar oldu ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı. Artık önümüzde yeni bir yol haritası var tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün kurumlarıyla getirmek gibi bir işlevimiz var. Bu görevi yerine getirmek için herkesin çaba harcaması lazım.



'ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR': Her partinin, Saadet Partisi'nden Vatan Partisi'ne kadar ‘Hayır' oyu kullanan bütün partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün meslek kuruluşlarının bütün vatandaşların AKP'ye oy verip demokrasiden yana ‘Hayır' oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumak için özen göstermesi gerekiyor. Ben bu konuda söz veriyorum, bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla gelmesi için mücadeleyi başlatacağız ve hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor.