15.02.2017 13:01:14

Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...

Kılıçdaroğlu, 'Referandumda hayır çıkması durumunda ülkede kaos mu yaşanır, hayır.' dedi.

TIMETURK|HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı'nda referanduma dair sorulara yanıt verdi.

Referandumda hayır çıkması ihtimalini değerlendiren Kılıçdaroğlu, AYM'ye gitmeme kararına ilişkin de “Belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

“Referandumda hayır çıkması durumunda ülkede kaos mu yaşanır, hayır. Sayın Cumhurbaşkanı görevini yapmaya devam edecek. Başbakan görevini yapmaya devam edecek. TBMM görevini yapmaya devam edecek ve Türkiye yoluna devam edecek. Sandığa giderken vatandaşların düşünürek oy kullanmalarını istedim.

"AYM'YE GİTMEMEMİZ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI"

AYM'ye gitmemek belli çevrelerde hayal kırıklığı yarattı. Biz milletimize güveniyoruz. Sorun memleket sorunu. Kararı milletimiz verecektir."

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