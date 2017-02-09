09.02.2017 18:56:14

Kılıçdaroğlu PM, YDK ve TBMM Grubunu toplayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve TBMM Grubu ile Genel Merkez'de biraraya gelecek.CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 11.00'de parti Genel Merkezi'nde PM, YDK ve TBMM Grubunun ortak toplantısının açılışında konuşacağı bildirildi.(Pelin Üzek/İHA)