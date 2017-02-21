21.02.2017 17:28:51

Kılıçdaroğlu o raportörle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çok kez Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin dondurulmasını isteyen Avrupa Pa

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çok kez Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin dondurulmasını isteyen Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de hazır bulundu.(Pelin Üzek / İHA)