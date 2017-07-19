19.07.2017 14:09:16

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan IŞİD'liler tutuklandı.

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldıracak olan Oğuzhan Korkmaz ile birlikte olan ve gözaltındayken sürekli sırıtan Kaan A. da tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda DEAŞ'ın saldırı talimatı verdiği 'Ebu Hüseyin' kod adlı Oğuzhan Korkmaz, kiraladığı 38 UU 962 plakalı minibüs ile Adalet Yürüyüşüne saldırı hazırlığındayken Kocaeli'de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon çerçevesinde Kayseri'de de Oğuzhan Korkmaz'ın eşinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülen sorguları sırasında doktor kontrolüne getirilenlerden biri olan Kaan A.'nın sürekli olarak kameralara sırıtması dikkat çekmişti.

Kaan A.'nın Hollanda doğumlu olduğu, ailesinin Hollanda'da yaşadığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne saldırıyı planlayanlardan biri olduğu tespit edilen Kaan A. da Oğuzhan Korkmaz ile birlikte tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ebu Hüseyin kod adlı IŞİD üyesi Oğuzhan Korkmaz'ın eşi Ayla Korkmaz ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.