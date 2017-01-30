30.01.2017 23:54:14

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi referandum için kolları sıvadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, referandum için evleri tek tek gezeceğini söyledi...

Ajanslarda yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandumda 'Evet' oyu kullanacağını belirterek, "Halkın tercihinin bu yönde olması için çalışacağım" dedi.

Didim'de gazetecilere açıklama yapan Celal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine dair yapılacak referandum sürecinde Aydın'ın tüm mahallelerini dolaşarak, insanlara anayasa değişikliğinin faydalarını anlatacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Mahalleleri tek tek gezip, referandumda rekor düzeyde 'evet' oyu çıkarmak için çalışacağım. 9 Nisan'dan sonra bu ülke kötü muhalefetten ve terör örgütünden 'evet' diyerek kurtulacaktır. Vatana millete 'evet' hayırlı olsun" diye konuştu.

Celal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada başlatılan videolu evet kampanyasına da katılarak ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sormuştu.

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