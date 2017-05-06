06.05.2017 18:17:53

Kılıçdaroğlu'nun kabulü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başkanlarını kabul etti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'nun DİSK Başkanı Kani Beka, KESK Başkanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve TTB Başkanı Raşit Tükel'i kabul etti.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Bülent Tezcan, Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan da hazır bulundu.