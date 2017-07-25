25.07.2017 16:58:18

Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği disk savcılığa ulaştı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündeme getirdiği FETÖ’nün fişleme dosyalarının bulunduğunu iddia ettiği flash belleği savcılığa teslim etti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre Özkan, Flash belleği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısına teslim etti. Özkan'ın, 24 Mayıs'ta da tanık olarak ifade verdiği belirtildi.