11.07.2017 10:47:19

'Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesi, AP'nin karar metni gibi...'

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Kelkitlioğlu, bugünkü köşesinde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yle müzakerelerin durdurulmasına gerekçe gösterdiği raporla, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün sonunda açıkladığı 10 maddelik metnin birbirine çok benzediğini yazdı.

Kelkitlioğlu, Kılıçdaroğu'nun açıkladığı maddeleri, Abrupa PArlamentosu raporu ile şu şekilde kaşrılaştırdı:

AP: Gözaltına alınan, tutuklanan ya da görevinden ihraç edilen bütün gazeteci, akademisyen, siyasetçi, kamu görevlisi, hakim-savcı serbest bırakılsın ve görevlerine iade edilsin, kapatılan okullar tekrar açılsın.

Kılıçdaroğlu: Sırf hükümete muhalif olduğu için görevlerinden alınan akademisyenler dönmeli, tutuklu milletvekilleri ve gazeteciler serbest bırakılmalı.

'TÜRKİYE ANAYASASI GAYRİMEŞRU'

AP: 16 Nisan halkoylaması Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın açıkladığı üzere gayrimeşrudur ve geçersizdir. “Bağımsız bir kurul” halkoylaması sürecini incelemelidir.

Kılıçdaroğlu: OHAL ortamında ve devlerin tüm imkanları seferber edilerek yapılan anayasa değişikliği gayrimeşrudur. Türkiye gayrimeşru bir anayasayla yönetilemez, yönetilmemelidir.

'FETULLAHÇI TERÖRLE MÜCADELE ETMEYİN'

AP: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), OHAL sonrası kendisine gelen mağdur başvurularını hızla sonuca bağlasın. AP, üye ülkelerinin Türkiye'de OHAL mağduru olan vatandaşların iltica sürecini hızlandırma yönündeki faaliyetlerini selamlar.”

Kılıçdaroğlu: İktidar tarafından 20 Temmuz'da getirilen OHAL ile biz buna sivil darbe diyoruz yasama yürütme ve yargı tek elde toplanmıştır. OHAL bir an önce kaldırılmalıdır. OHAL mağdurlarının yargıya erişim ve sosyal güvenlik haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara son verilmelidir.

'SINIRINIZDA KURULACAK PKK DEVLETİNE SES ÇIKARMAYIN'

AP: Türkiye komşularının topraklarında sınır ötesi harekât yapmasın.

Kılıçdaroğlu: Saldırgan dış politika ülkemiz içindeki sorunları da kökleştirmiştir. Türkiye coğrafyasındaki tüm halklara kardeşçe yaklaşan adilane bir dış politikaya dönüş yapmalıdır.