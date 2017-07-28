29.07.2017 09:22:49

Kılıçdaroğlu Nobel'e aday mı oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yürüyüşü nedeniyle Nobel ödülüne aday gösterdiğini belirtildi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, CHP milletvekili Gürsel Tekin, Cem TV'de katıldığı bir programda bazı STK'ların Kemal Kılıçdaroğlu'nu Adalet Yürüyüşü ile demokrasi, hukuka ve barışa sahip çıktığı için Nobel'e aday gösterdiğini söyledi.



AYAKKABILARI'NA KOÇ TALİP OLMUŞTU



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşte giydiği ayakkabıları, sergilenmek üzere Koç Müzesi'ne gönderilmişti.