04.02.2017 15:47:20

Kılıçdaroğlu'ndan şehit adliye çalışanının ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki adliye saldırısında şehit düşen adliye memuru Musa Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki adliye saldırısında şehit düşen adliye memuru Musa Can'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.CHP Lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerine kurduğu Şehit Polis Fethi Sekin Parkının açılışını yaptı. Şehit polis Fethi Sekin ve adliye memuru Musa Can'ın isimlerinin verildiği caddedeki törene katılan Kılıçdaroğlu, buradan da Musa Can'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve bazı milletvekilleri de hazır bulundu.