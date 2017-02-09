09.02.2017 21:09:39

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya: Kuru bir başsağlığı ile geçiştirilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab'da yaşanan kaza sonucu üç askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk askerlerinin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin 2 gündür acı haberler aldığını belirten Kılıçdaroğlu, El Bab'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yanlış politikalar uygulayarak Ortadoğu bataklığına saplanan, her gün ayrı bir şehit haberi ile yüreği yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin şehit edilmesi, Rusya tarafından kuru bir başsağlığıyla geçiştirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." ifadesini kullandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder