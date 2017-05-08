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Kılıçdaroğlu'ndan parti içi tartışmalara ilişkin açıklama
08.05.2017 18:33:14

Kılıçdaroğlu'ndan parti içi tartışmalara ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalara ilişkin, 'CHP'nin birdenbire kurultaylar partisi falan denmeye başlandı. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Hiçbir siyasal partinin, hiçbir meslek kuruluşunun, hiçbir sivil toplum örgütünün düşmemesi lazım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi tartışmalara ilişkin, "CHP'nin birdenbire kurultaylar partisi falan denmeye başlandı. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Hiçbir siyasal partinin, hiçbir meslek kuruluşunun, hiçbir sivil toplum örgütünün düşmemesi lazım" dedi.

Kayseri'de katıldığı cenaze töreninin ardından Ankara'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Kayseri'den cenazeden geldiğini hatırlatarak, "Sayın Abdullah Gül'ün babası vefat etmişti. Gül ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sevgili babasına Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Parti içinde bir süredir olağanüstü kurultay tartışması vardı. Dünde Parti Meclisi toplandı. Bu tartışmalar sona erdi mi?" sorusu üzerine, "Onlar dünde kaldı" yanıtını verdi.

"Bir oyun oynanıyor"

"Partiyi karıştırmaya yönelik sarayın bir talimatı var" sözleri hatırlatılarak "Parti içerisindeki çıkışları buna mı bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir halk oylaması gerçekleşti. Vatandaş görevini yaptı, sandığa gitti. Ama bu halk oylaması meşru değil. Gayrimeşru bir sürecin içine çevrildi. Meşruiyet tartışmasını başlatan organ, sürecin gayrimeşru olmasını sağlayan organ Yüksek Seçim Kurulunda kümelenen bir grup yargıç. Bunlar tam kanunsuzluk halini yaratıp, süreci gayrimeşru hale getirdiler. Toplumun en az yüzde 50'si 'hayır' dedi. Demokrasiden yana olan bütün güçler, olayın meşru olmadığını bütün dünya biliyor, sadece biz değil. Uluslararası raporlara bu halk oylamasının meşru olmadığı yansıdı. Bu tartışmaları gündemden düşürüp, başka bir tartışma başlatmak istiyorlar. Bu bağlamda hedefledikleri şu; biz resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloğu nasıl dağıtırız? Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışalım. Dikkat buyurunuz. CHP'nin birdenbire kurultaylar partisi falan denmeye başlandı. Allah aşkına bir bakın kurultaylar partisi son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi mi, Adalet ve Kalkınma Partisi mi? Kaç tane kurultay geçirdiler. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Hiçbir siyasal partinin, hiçbir meslek kuruluşunun, hiçbir sivil toplum örgütünün düşmemesi lazım. Demokrasiden yana olan, demokrasiyi savunan ve halk oylamasında 'hayır' oyunu kullanıp, iradesini özgürce ortaya koyan herkesin, yaklaşık 24 milyonun bu iradeye sahip çıkması lazım. Bu bloğu, bu paydayı bozmaması lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım. En büyük dikkat etmesi gereken en büyük kuruluşta CHP. Partinin bütün organları, il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor. Gayrımeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız. Bu konuda hepimiz kararlıyız. Kararlılığımızı sürdüreceğiz."

"Elbette tartışmalar oldu ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı. Artık önümüzde yeni bir yol haritası var" diyen Kılıçdaroğlu, "Tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün ağırlığı ve bütün kurumları ile getirmek gibi bir işlevimiz var. Bu işlevi yerine getirmek için herkesin çaba harcaması lazım. Her partinin, Saadet Partisi'nden tutun Vatan Partisi'ne kadar 'hayır' oyu kullanan bütün partilerin, bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün meslek kuruluşlarının, sade yurttaşların, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verip demokrasiden yana oy kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumaya özen göstermeleri gerekiyor. Ben bu konuda söz veriyorum. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum; demokratik parlamenter sistemin bütün kurumları ile Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız. Hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor" diye konuştu.
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