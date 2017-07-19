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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana meydan okuyorum
19.07.2017 14:03:00

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana meydan okuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak 'Açıkça meydan okuyorum' diyerek 'Gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "İstediğin kadar kumpas kur, yolundan dönen namerttir. Şimdi ben bu zata açıkça meydan okuyorum, cesaretin varsa, korkak değilsen, vandal değilsen, ödlek değilsen senin havuz medyanda gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

(Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesi) "Teröre nasıl lanet okumayız? Terörü destekleyenlere nasıl lanet okumayız? O öğretmenin şahsında bütün öğretmenlerin başı sağolsun. Siz bedel ödüyorsunuz, evlatlarımız için. Bu kardeşimiz hepimizin onuru, hepimizin gururudur."

"SOKAKLARDA DEMOKRASİ ARANIYOR"

"Ülkeyi yöneten dedi ki; "Sokaklarda adalet aranmaz". Sokaklarda demokrasi aranıyor. Adalet yoksa, devlet mi olur? İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u, sarayın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'unda onlar mücadele etti. Onların mücadelesi hakkın, insanlığın mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir. Halkın 15 Temmuz'u başımızın üzerinde. Bir de sarayın 15 Temmuz'u var. 20 Temmuz'da sivil darbeyi gerçekleştirdiler. İkisini birbirinden ayıracağız."

"İbrahim Kaboğlu'nun FETÖ ile ne ilgisi var. Sarayın savcısı Cumhuriyet'in savcısı olamaz. Nasıl bir düzendir bu. Manisa'daki milletvekiline Ankara'da suikast düzenleniyor ve devletin bütün sırları FETÖ terör örgütüne teslim ediliyor. Onlar tek adam rejiminden söz ediyorlar."

"TBMM'ye içtüzük getirmişler. İyi hiç konuşmayalım, kapatın muhalefeti. AK Parti'nin bir siyaset akademisi var, dersler veriliyor. 10. dönem ders notlarından; "Ayrıca siyaset sadece demokratik yollardan yapılmaz, kendi politikalarınızı yürütmenize engel olabilecek muhalefeti fiziken ortadan kaldırmak, hapsetmek de siyasi faaliyetin kapsamı içinde görülmektedir."

"Bu namuslu savcılar nerelerdedir diye sormak istiyorum. Siyaset akademisinde öğretiliyor. Barışçıl yollarla olmaz diyor. Hapsedeceksin diyor. KHK'larla FETÖ terör örgütü ile mücadele değil. Şimdi hükümetin gündeminde yine ben varım. Referandumda ben vardım, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu."

"OYSA BEN ONUN ÇOK KORKTUĞUNU BİLİYORUM"

"15 Temmuz darbe girişimi bütün boyutlarıyla aydınlansın diyorum. O kızıyor, ben yine sakin bir sesle diyorum ki, Meclis'in yetkilerini iade edin, bana yine kızıyor. Kurunun yanında yaş da yanmasın diyorum, nankör diyor. Ben hukuk devletini savunuyorum, o diktayı savunuyor. Oysa ben onun çok korktuğunu biliyorum."

"15 Temmuz davetiyelerini bile 3 sefer değiştirdiler. Kim değiştirdi, TBMM Başkanı. Tek adamın talimatı üzerine değiştirdi. O kişi TBMM'nin başkanı değil, sarayın emir kuludur. Meclis'te konuştum hepsinde şafak attı. Niçin bunları anlatıyorsun diyorlar."

"AÇIKÇA MEYDAN OKUYORUM"

"Bütün konuşmalarını benim üzerime inşa ettiler. İstediğin kadar kumpas kur, yolundan dönen namerttir. Şimdi ben bu zata açıkça meydan okuyorum, cesaretin varsa, korkak değilsen, vandal değilsen, ödlek değilsen senin havuz medyanda gel birlikte 15 Temmuz'u tartışalım. Sarayın esiri olan o zata, sevgili kardeşim, korkak değilsen, ödlek değilsen, vandal değilsen çık karşıma, çık. Kim doğruları söylüyor, kim söylemiyor millet öğrensin."


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19.07.2017 14:03:00
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